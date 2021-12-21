Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde hırsız olduğu ihbarı üzerine eve giden Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.S.S.'yi suçüstü yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan şüphelinin evden aldığı ziynet eşyası, ev sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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