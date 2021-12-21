Japonya Adalet Bakanlığı 2003 ve 2004 yıllarında işlenen suçlardan hüküm giyen 3 idam mahkumunun cezasının uygulandığını açıkladı.

Buna göre, 2004'te Hyogo eyaletinde 7 akrabasını öldüren Fujişiro Yasutaka ile 2003'te Gunma eyaletinde oyun salonu çalışanı iki kişiyi öldüren Takanezawa Tomoaki ve Onogawa Mitsunori idam edildi.

Kyodo Ajansı infazların, Aralık 2019 sonrası Japonya'da ilk olduğunu kaydetti.

İdam cezasının asılarak uygulandığı Japonya'da 100'den fazla idam mahkumu bulunuyor.