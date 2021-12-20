Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 10 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 10 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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