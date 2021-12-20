Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'un Görele ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı.
18 Aralık'ta karşılaşan Hülya Alaca ile Y.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T, 2 çocuk annesi Alaca'yı tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Y.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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