Isparta'da yağışın başlamasıyla birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı. Karla mücadele çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı 68 iş makinesi ve 300’ün üzerinde personel katıldı.

Yolların yanı sıra kaldırımlarda da tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleşti.