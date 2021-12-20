Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 22:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isparta'da karla mücadele
[Fotoğraf: İHA]
Isparta'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Isparta'da yağışın başlamasıyla birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı. Karla mücadele çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı 68 iş makinesi ve 300’ün üzerinde personel katıldı.
Yolların yanı sıra kaldırımlarda da tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleşti.
Etiketler: Isparta Kar Yağışı
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