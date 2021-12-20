Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hastane bahçesindeki mazgalları çaldı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde bulunan mazgalları çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mazgalların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptığı incelemede mazgalları E.A'nın çaldığını belirledi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Hırsızlık
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