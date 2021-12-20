Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ölüm gününü “Hakk’a Vuslat” olarak gören Mevlana Celaleddin Rumi'nin 748. vuslat yıldönümünü, Şeb-i Arus programıyla yâd etti.

Balıkesirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Şeb-i Arus, hicaz dua ile başlayarak Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canbulat’ın Mesnevi sohbetleri ile devam etti.

Balıkesir Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve İzmir Devlet Konservatuarından konuk sanatçılar tarafından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Mevlevî sema gösterisi ve Beyat-i Mevlevi Ayini izleyenlerce dikkatle takip edildi.