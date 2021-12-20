Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da sahte içki üreten 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çorum'da sahte içki üretenlere yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte içki ürettikleri tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
Zanlılara ait ev ve araçlardaki aramalarda 162 litre sahte rakı, 5 litre sahte şarap, 1000 bandrolsüz makaron ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Çorum Sahte İçki
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