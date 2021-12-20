Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte içki ürettikleri tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Zanlılara ait ev ve araçlardaki aramalarda 162 litre sahte rakı, 5 litre sahte şarap, 1000 bandrolsüz makaron ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.