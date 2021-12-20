Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı 20 Aralık koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 351 bin 253 test yapıldı. 18 bin 762 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 176. Bugünkü iyileşen sayısı ise 24 bin 497.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 91,32, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,49 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 124 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 684 bin 204'ü birinci doz, 51 milyon 202 bin 223'ü ikinci doz, 14 milyon 786 bin 162'si üçüncü doz olmak üzere 124 milyon 912 bin 525'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.