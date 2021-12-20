Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 19:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstinat duvarının altında kalan işçi ağır yaralandı
İstanbul Tuzla’da bir inşaatta çöken istinat duvarının altında kalan işçi, ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Tuzla Orhanlı’da bulunan bir inşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada istinat duvarı çöktü. 40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi, istinat duvarının altında kaldı.
Bayın, yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak duvar altından kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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