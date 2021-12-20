Efeler ilçesinde bir apartmanın cephe yenileme işlemi için kurulan iskele bir anda çöktü. İskelenin üzerinde bulunan 2 işçi yüksekten düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.