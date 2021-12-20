Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın inşaat iskelesi çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Efeler ilçesinde bir apartmanın cephe yenileme işlemi için kurulan iskele bir anda çöktü. İskelenin üzerinde bulunan 2 işçi yüksekten düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Aydın
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