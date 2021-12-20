Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te sağanak nedeniyle bir ev çöktü
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te merkeze bağlı Uzunlu köyünde, etkili olan yağış nedeniyle alt katı ahır olarak kullanılan toprak ev çöktü.
Mehmet Şahin'e ait evde çökme esnasında evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.
Mehmet Şahin, aşırı yağış nedeniyle tehlike arz eden evde bulunmadıkları sırada çökmenin meydana geldiğini söyledi.
Yorgan, döşek, yastık gibi malzemelerin içeride olduğunu aktaran Şahin, yetkililerden destek beklediklerini vurguladı.
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