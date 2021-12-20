Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım tezahüratları... Başkan Ali Koç’u istifaya davet ettiler...
Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım tezahüratlarında bulundu.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın ardından taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım tezahüratlarında bulundu.
Bir süre protestolarına devam eden taraftarlar, olaysız şekilde dağıldı.
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