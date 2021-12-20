Süper Lig'de 2021 yılının son derbisinde kazanan çıkmadı. Ülker Stadı'nda oynanan derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetti.

İlk gol penaltıdan geldi. 14. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mesut Özil, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Beşiktaş eşitliği sağladı. 25. dakikada ceza alanında Michy Batshuayi ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Josef De Souza, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Fenerbahçe yine öne geçti. 30. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Rossi, kaleci Ersin ile karşı karşıya pozisyonda topu solundaki Berisha'ya aktardı. Berisha bu topa penaltı noktası üzerinde gelişine bir vuruş yaptı ve topu filelere yolladı. 2-1.

Josef De Souza yine eşitliği sağladı. 59. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Josef De Souza, altıpas önünden kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, öne geçtiği derbide bir puana razı oldu.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu beraberlikle 28 puana yükselerek lider Trabzonspor ile puan farkını 14’e çıkardı. Fenerbahçe haftayı 5. sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçında da kaybetmedi.

Beşiktaş, ligdeki dördüncü beraberliği alarak 25 puana yükseldi. Lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı 17'ye çıktı. Siyah beyazlılar haftayı 9. sırada tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta, top az farkla auta çıktı.

9. dakikada Rosier'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topu soluna çekip arka direğe ortasını yaptı. O bölgede Larin kafayı vurdu. Top üstten dışarıya gitti.

11. dakikada Crespo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Mesut, yerden bir pasla kale sahasının gerisindeki Berisha'yı topla buluşturdu. Berisha'nın dönerek vuruşunda top Vida'dan döndü.

PENALTI - 12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 14. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 25. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1.

[Fotoğraf: AA]

28. dakikada Zajc sol kanatta hareketlenen Mesut'u topla buluşturdu. Mesut'un sol kanattan ortasında kafalardan seken top penaltı noktası üzerindeki Berisha'ya geldi. Bersiha'nın gelişine volesinde top üstten dışarıya gitti.

GOL - 30. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi. 2-1.

45. dakikada Batshuayi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Berke Özer son anda topu kornere çeldi.

45+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Batshuayi, yerden uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Berke soluna çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Vida topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Ghezzal'ın vuruşunda top kalenin üst köşesinden dışarı çıktı.

GOL - 59. dakikada maça bir kez daha denge geldi. Sol kanattan Rıdvan'ın ortasında gerilerden gelip ceza sahasına sokulan Josef kafayı vurdu ve yakın köşeden topu ağlara yolladı. 2-2.

88. dakikada Szalai'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Ersin yakın direğin köşesinde topu kurtardı.

89. dakikada Pjanic'in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.

90+5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Batshuayi'nin şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.

Derbi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 90+2 Nazım Sangare), Novak, Osayi-Samuel (Dk. 90+2 Valencia), Crespo, Zajc (Dk. 65 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), Mesut Özil, Berisha (Dk. 71 Serdar Dursun)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 22 Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+1 Gökhan Töre), Pjanic, Larin (Dk. 78 Güven Yalçın), Batshuayi

Goller: Dk. 14 Mesut Özil (Penaltıdan), Dk. 30 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 25 ve Dk. 59 Josef (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Can Bozdoğan, Dk. 69 Rıdvan Yılmaz, Dk. 78 Batshuayi, Dk. 88 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 74 Szalai, Dk. 78 Serdar Aziz (Fenerbahçe)