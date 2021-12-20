Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da yangın: Ahır kullanılmaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da samanlık ve odunluk olarak da kullanılan ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ahır kullanılmaz hale geldi.
Bolu'da, çok sayıda küçükbaş hayvan, saman ve odunların bulunduğu Metin Çırpan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören Çırpan ve mahalle sakinleri, hızla küçükbaş hayvanları dışarı çıkararak itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.
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