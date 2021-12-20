Bolu'da, çok sayıda küçükbaş hayvan, saman ve odunların bulunduğu Metin Çırpan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören Çırpan ve mahalle sakinleri, hızla küçükbaş hayvanları dışarı çıkararak itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.