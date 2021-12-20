Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 KYK burs ve kredileri ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 KYK burs ve kredi miktarını açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 2022 KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. 2022 yılında KYK burs ve kredi miktarı belli oldu. 2022 KYK burs ve kredi miktarı lisans öğrencileri için 850 liraya çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından Erdoğan ulusa seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 2022 yılında verilecek KYK burs ve kredi miktarını da açıkladı.
2022 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki yıl burs ücretlerini lisansta 850 liraya, yüksek lisansta 1700 liraya, doktorada ise 2500 liraya çıkartıyoruz. " açıklamasını yaptı.
KYK burs ve kredileri 2021 yılı için yükseköğretim öğrencilerine 650 lira yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira doktora öğrencilerine ise 1950 lira olarak ödeniyordu.
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