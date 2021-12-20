Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris'te bir lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahale ederek karaya çektiği lastik bottaki 29 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin, Bozburun Mahallesi Ayacı Koyu'nda düşerek yaralanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği belirtildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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