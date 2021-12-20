İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 bin 312 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve bin 635 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.