Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 bin 312 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve bin 635 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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