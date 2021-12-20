Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.
Adana'da etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan ağaç devrildi. Ağaç, çarptığı aydınlatma direğinin de devrilmesine neden oldu.
Olay nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince, devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı.
Son Haberler
- 23:43
- 23:35
- 23:41
- 23:15
- 23:24
Sıradaki Haber
Karaman'da karla mücadele ekipleri kışa hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz