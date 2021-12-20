Dün başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde ekipler çalışma yaptı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, köylerde 36 iş makinesi ve 79 personel ile karla mücadele çalışması yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, karla kaplanan yolların kısa sürede temizlendiği ifade edildi.

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, merkez ve tüm ilçelerde 190 köyde karla mücadele çalışması yapıldığını aktardı.