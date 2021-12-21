Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 08:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı kararı
[Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin 6'sının örgütte üst düzey olduğu tespit edildi.
Ayrıca 6'sının muvazzaf, 4'ünün ihraç ve 1'inin emekli subay ile birinin muvazzaf, 3'ünün ihraç, 2'sinin ise emekli astsubay olduğu belirlendi.
Geri kalan 3'ünün ise ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olduğu öğrenildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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