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Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki artış durduruldu... EPDK'dan benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklaması...

Yoğun yağışla kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken yetkililer, kar ezme araçları ile pistleri hazır hale getirmek için çalışıyor.

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