Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu
[Fotoğraf: İHA]
Erciyes Dağı'nda etkisini gösteren yağış ile kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Yoğun yağışla kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken yetkililer, kar ezme araçları ile pistleri hazır hale getirmek için çalışıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kayseri
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