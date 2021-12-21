Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içinde kent genelinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve hap, 4 hassas terazi ile 3 tabanca ele geçirildi.

384 kişiden 35'i tutuklandı

Uyuşturucu ve silaha el koyan ekipler, operasyonlarda 384 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 349'u, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 35'i ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.