Zincirleme kaza, saat 08.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Köprüde oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 8'i otomobil,1'i kamyon çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılırken, köprüde ulaşım bir süre aksadı.

[Fotoğraf: DHA]

"Frene bastık ama araç hızlandı"

Sürücülerden Ferit Köse, ''Ana yolda giderken bir araç kaymış. Arkasına da araçlar vardı. Duralım diye frene basınca araba iyice hızlandı. Her yer buzlanmış. Paten yaparcasına buz var. Bu yüzden kaydık ve öndeki araca çarptık'' dedi.