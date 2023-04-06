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Güncel
İHA 06.04.2023 18:21

Sağanak yağış Balıkesir'de etkili oldu

Balıkesir'de bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur öğle saatlerinde sağanak halini aldı.

Sağanak yağış Balıkesir'de etkili oldu

Balıkesir'de etkili olmaya başlayan yağmur giderek şiddetini artırdı.

Bazı bölgelerde yollar gölle döndü, zor anlar yaşandı. Merkezde gece şiddetini arttıran yağmur, günün ağarmasıyla da sürdü. Öğle saatlerinde sağanak halini alan yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda u birikmeleri oluştu. Balıkesir'in merkez ve ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için çatıların altına sığınırken, bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden çarşıda yürümeye devam etti. Yoğun yağan yağmur sebebiyle yolda su birikintileri oluştu.

Yağışların etkisinin gün boyunca devam etmesi beklenirken, vatandaşların muhtemel su baskınlarına ve sele karşı dikkatli olması istendi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışların hafta içinde aralıklarla süreceği belirtildi.

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