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Güncel
AA 06.04.2023 17:53

Van'da çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında çiftçilere 200 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Van'da çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekler sürüyor.

Kent merkezi ve 13 ilçede 8 türden binlerce meyve fidanını toprakla buluşturacak olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuru yapanlara meyve fidanlarını teslim etmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, yüzde 75'i hibe ile verilen meyve fidanlarının yanı sıra buğday, arpa, korunga ve yonca destekleriyle tarım ve hayvancılığın canlandırılmasını amaçlıyor.

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