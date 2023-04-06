Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.04.2023 17:17

Şırnaklı girişimci KOSGEB desteğiyle ürettiği çikolatayı ihraç ediyor

Şırnak'ta yaşayan genç girişimci Ata Bilen, açtığı işletmede ürettiği çikolataları yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor.

Şırnaklı girişimci KOSGEB desteğiyle ürettiği çikolatayı ihraç ediyor

Şırnak'ta 4 yıl önce pastanede çalışan 28 yaşındaki Bilen, kendi iş yerini açmak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının girişimcilik kursuna katıldı.

Eğitiminin ardından aldığı ekipman desteğiyle 80 metrekarelik kuruyemiş dükkanı ve 1000 metrekarelik üretim yeri açan Bilen, çikolata üretimine başladı.

İşletmede 20 kişinin istihdam edilmesini sağlayan Bilen, ürettiği çikolataları yurt içinde 20 ilin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'ye gönderiyor.

Şırnaklı girişimci KOSGEB desteğiyle ürettiği çikolatayı ihraç ediyor

"KOSGEB önümü açtı"

Bilen, KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede üretilen 120 çikolata çeşidinin kısa sürede beğenilmesinin ardından üretim kapasitesini artırıp personel sayısını 20'ye yükselttiğini söyledi.

Tamamı el işçiliği olan özel çikolata da hazırladıklarını belirten Bilen, işletmede insanlara iş imkanı sağlamayı başardıklarını ifade etti.

Ülke ve il adına güzel işler yaptıklarına inandığını aktaran Bilen, üretmenin çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Bilen, satışları kuruyemiş ve kahve satan iş yerlerine yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Pastanede çalışan usta iken evde tencerelerde çikolata yapıyordum. KOSGEB önümü açtı. Şırnak'ta üretilen çikolatayı dünyanın her yerine göndermek istiyorum. Belgelendirme, sigorta, nitelikli eleman, makine teçhizat ile faizsiz kredi desteğinden faydalandım"

İşletmesini büyüterek daha çok insana istihdam sağlamak istediğini anlatan Bilen, ürünlerinin rağbet gördüğünü kaydetti.

İşletmede çalışan gıda mühendisi Emine Sevim de böyle bir yerde çalışmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak "20 kişilik genç bir ekiple çalışıyoruz" dedi.

"Yeni desteklerden faydalanacak"

KOSGEB İl Müdürü Ömer Güngör ise geçen yıl 256 işletmeye yaklaşık 45 milyon lira geri ödemeli, 46 girişimciye de geri ödemesiz 6,5 milyon lira destek sağladıklarını anlattı.

Güngör, "Ata Bilen'e Şırnak'ta ilk defa kurulan çikolata üretim yeri için 205 bin liralık bir destek verdik. İş yerini büyütmek istiyor. İstihdamı artırması durumunda da yeni desteklerden faydalanacak" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Nusaybin’de halı yıkama fabrikasında patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:39
İsrail Gazze’yi vuruyor
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ