Şırnaklı girişimci KOSGEB desteğiyle ürettiği çikolatayı ihraç ediyor

Şırnak'ta 4 yıl önce pastanede çalışan 28 yaşındaki Bilen, kendi iş yerini açmak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının girişimcilik kursuna katıldı.

Eğitiminin ardından aldığı ekipman desteğiyle 80 metrekarelik kuruyemiş dükkanı ve 1000 metrekarelik üretim yeri açan Bilen, çikolata üretimine başladı.

İşletmede 20 kişinin istihdam edilmesini sağlayan Bilen, ürettiği çikolataları yurt içinde 20 ilin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'ye gönderiyor.





"KOSGEB önümü açtı"

Bilen, KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede üretilen 120 çikolata çeşidinin kısa sürede beğenilmesinin ardından üretim kapasitesini artırıp personel sayısını 20'ye yükselttiğini söyledi.

Tamamı el işçiliği olan özel çikolata da hazırladıklarını belirten Bilen, işletmede insanlara iş imkanı sağlamayı başardıklarını ifade etti.

Ülke ve il adına güzel işler yaptıklarına inandığını aktaran Bilen, üretmenin çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Bilen, satışları kuruyemiş ve kahve satan iş yerlerine yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Pastanede çalışan usta iken evde tencerelerde çikolata yapıyordum. KOSGEB önümü açtı. Şırnak'ta üretilen çikolatayı dünyanın her yerine göndermek istiyorum. Belgelendirme, sigorta, nitelikli eleman, makine teçhizat ile faizsiz kredi desteğinden faydalandım"

İşletmesini büyüterek daha çok insana istihdam sağlamak istediğini anlatan Bilen, ürünlerinin rağbet gördüğünü kaydetti.

İşletmede çalışan gıda mühendisi Emine Sevim de böyle bir yerde çalışmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak "20 kişilik genç bir ekiple çalışıyoruz" dedi.

"Yeni desteklerden faydalanacak"

KOSGEB İl Müdürü Ömer Güngör ise geçen yıl 256 işletmeye yaklaşık 45 milyon lira geri ödemeli, 46 girişimciye de geri ödemesiz 6,5 milyon lira destek sağladıklarını anlattı.

Güngör, "Ata Bilen'e Şırnak'ta ilk defa kurulan çikolata üretim yeri için 205 bin liralık bir destek verdik. İş yerini büyütmek istiyor. İstihdamı artırması durumunda da yeni desteklerden faydalanacak" ifadelerini kullandı.