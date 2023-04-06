Erzurum'da çiftçilere 60 ton kaba yem bitkisi tohumu dağıtıldı

DAP'tan yapılan açıklamaya göre, Olur Belediyesi bahçesinde, kaba yem bitkisi tohumu dağıtım programı düzenlendi.

Kaymakam Fahri Onay, burada yaptığı konuşmada, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin yem maliyetlerini düşüren ve daha karlı bir hayvancılığa imkan sağlayan projenin gerçekleştirilmesinden dolayı DAP İdaresine ve Olur Belediyesine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sıddık Demircan da hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem bitkisi tohum ihtiyacını azaltmak, ekim dışı kalmış yerlerin yeniden üretime kazandırılmasını sağlamak amacıyla söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini ve DAP İdaresinin yüzde 50 finansman desteğiyle gerçekleştirilen projeden 350 üreticinin faydalanacağını belirtti.



"Çiftçiliği daha cazip meslek haline getirip, göçü azaltmaya çalışıyoruz"

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise tarımsal üretimin önemli olduğunu bildirerek, çiftçilere verimli bir hasat dönemi diledi.

Kaba yemin, hayvanların beslenmesinde çok önemli olduğunu aktaran Demirdöğen, "Hayvan yetiştiriciliğinde maliyetin yüzde 60-70'ni kaba yem oluşturuyor. Bu nedenle kaba yeme dayalı hayvancılık yapmayan işletmelerin kar etmeleri mümkün değil. Kaba yeme dayalı besleme yapıldığında ise maliyet yüzde 20-30'a düşürülebilmektedir. DAP İdaresi olarak bölgemizdeki çiftçilerin daha verimli üretim yapmaları için yanlarında oluyoruz. Çiftçiliği daha cazip meslek haline getirip, göçü azaltmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirdöğen, belediyenin "Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ise 6 mahallenin mera alanına gölgelik yapımına destek sağladıklarını, hayvanların temiz su ihtiyaçlarını karşılamak için gölgelik etrafına beton sıvatlar koyduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından, "Yüksek Besin Değerli Yem Üretimi Projesi" kapsamında 25 ton arpa, 18 ton yulaf ve 17 ton korunga tohumu çiftçilere dağıtıldı.