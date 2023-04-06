Diyarbakır'da 4 firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A, "zimmet" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. ile "hırsızlık" suçundan 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve 20 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.