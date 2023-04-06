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Güncel
AA 06.04.2023 17:52

Gambiya'da kuş gribi salgını tespit edildi

Gambiya'da yabani kuş rezervinde kuş gribi salgını tespit edildi.

Gambiya'da kuş gribi salgını tespit edildi
[Temsili fotoğraf: AA]

Gambiya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Banjul'a yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Tanji Kuş Rezervinde "H5N1" olarak da bilinen kuş gribi görüldü.

Salgın, yabani kuşlar arasında olağan dışı ölümlerin rapor edilmesinin ardından toplanan ve Senegal'in başkenti Dakar'daki bir laboratuvara gönderilen örneklerde tespit edildi.

Yetkililer, salgının riskini azaltmak ve kümes hayvanlarına bulaşmasını önlemek için çalışmalar başlattı.

Komşu ülke Senegal'de geçen hafta 2 çiftlikte kuş gribi salgınının görüldüğü açıklanmıştı.

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