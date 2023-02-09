Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bölgeye yardım için harekete geçti.

Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, okulun fırın atölyesinde günde 10 bin küçük yuvarlak somun ekmek üreterek helvayla Valilik koordinesinde ihtiyaç duyulan bölgelere gönderiliyor.

Ekmek malzemeleri ile helvaların büyük bölümünü hayırseverlerin karşıladığı kampanya ihtiyaç olduğu sürece devam edecek.

"Geç saatlere kadar üretim yapıyoruz"

Yemek pişirme öğretmeni Öznür İnce, üç gündür gönüllülük esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Hamur ustası Fikri Yılmaz ise zor günde dayanışma mücadelesi sergilediklerini belirterek, bu yaşanan felaketin herkesi derinden yaraladığını ifade etti.

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde zor günlerden çıkacağına inandığı dile getiren Yılmaz, "Saat 05.00'da kalkıp işe gidiyorum. Orada işim bittikten sonra buraya geliyorum. Burada geç saatlere kadar üretimi hocalarımızla yapıyoruz. Hep birlikte bu işin ucundan tutup faydamız olsun istiyoruz" dedi.