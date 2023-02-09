Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin meydana geldiği ilk günden itibaren Aydınlıların yüksek duyarlılık örneği gösterdiği vurgulandı.

Valilik koordinasyonunda yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, odalar, il, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca toplanan yardımların deprem bölgelerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 138 yardım tırının gönderildiği belirtilen açıklamada, "Milli beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, tüm yardımsever Aydın halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.