Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Malatya'dan kalkan ve Antalya Havalimanı'na inen uçaklarla kente gelen depremzedeler, havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Depremzede bazı çocukların, oyuncaklarıyla geldikleri görüldü. Adana Demirspor'un Nijeryalı kanat oyuncusu David Akintola başta olmak üzere bazı futbolcu ve teknik heyet de kente geldi.

Depremzedeler, otobüslerle Belek Turizm Merkezi, Kemer, Manavgat, Alanya başta olmak üzere konaklayacakları otellere hareket etti.