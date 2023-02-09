Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedelerin Antalya'ya tahliyeleri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin konaklamaları için Antalya'ya tahliyelerine devam ediliyor.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Malatya'dan kalkan ve Antalya Havalimanı'na inen uçaklarla kente gelen depremzedeler, havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu ve beraberindekiler tarafından karşılandı.
Depremzede bazı çocukların, oyuncaklarıyla geldikleri görüldü. Adana Demirspor'un Nijeryalı kanat oyuncusu David Akintola başta olmak üzere bazı futbolcu ve teknik heyet de kente geldi.
Depremzedeler, otobüslerle Belek Turizm Merkezi, Kemer, Manavgat, Alanya başta olmak üzere konaklayacakları otellere hareket etti.
Etiketler: Antalya Deprem Kahramanmaraş
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