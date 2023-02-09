Niğde Belediyesi Modern Ekmek Fabrikası'nda fırıncıların da desteğiyle 2 günde üretilen 100 bin ekmeğin büyük bir bölümü deprem bölgesine gönderildi. Yaklaşık 10 bin ekmek de Niğde'de güvenli toplanma alanlarında kalan vatandaşlara çorba ile dağıtıldı.

Belediye Başkan Emrah Özdemir, depremin olduğu andan itibaren belediyeye ait ekmek fabrikasında sürekli ekmek üretildiğini belirterek, "24 saat esasına göre ekmek üretimi yapıyoruz. 2 gün içinde 100 bin ekmek üretildi. Yerel fırıncı esnafımızın da üretim aşamasında desteğiyle günlük 45-50 bin ekmek üreteceğiz. Üretim aşamasında belediye personelimize destek veren tüm fırıncılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Valilik ve Belediye koordinesinde toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 15. tır da deprem bölgesine gönderildi. Kentte yardım toplama faaliyetleri sürüyor. Bor, Çiftlik ve Hacıabdullah belediyelerinin topladığı su, ekmek, gıda, kıyafet, ısıtıcı gibi yardım malzemeleri de deprem bölgesine gönderildi.