Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Lise öğretmen ve teknisyenler depremzedeler için soba üretmeye başladı. İlçe Kaymakamı Arslan Yurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna da çalışmaları yerinde inceledi.

Gönen Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de depremzedeler için atkı, polar ve battaniye dikiyor.

Gönen Öğretmenevi çalışanları ve öğretmenlerde depremzedelere ulaştırılmak üzere kumanya hazırlıklarına devam ediyor.

"Hafta sonuna kadar da 150 soba yapmayı hedefliyoruz"

Kaymakam Yurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Meslek dersi öğretmenlerimiz ve teknisyenlerimiz burada çalışıyorlar. Şu ana kadar 30 soba yapıldı. Bugün itibariyle hafta sonuna kadar da 150 soba yapmayı hedefliyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna da ilçede güzel bir dayanışmayla deprem bölgesi için faydalı çalışmalar yapıldığını anlattı.

Savaştepe ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme kursiyerleri, deprem bölgesindeki vatandaşlar için çorap, bere, atkı ve patik örüyor.

Kadın kursiyerler, ilçedeki vatandaşların da yardımıyla aldıkları iplerle ördükleri el emeği ürünleri depremzedelere gönderiyor.