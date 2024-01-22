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Güncel
İHA 22.01.2024 12:37

Rektör Alma, İHA Pilotu eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen “İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu (İHA-0 VE İHA-1 sınıfı) Eğitimi”ni başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Rektör Alma, İHA Pilotu eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Iğdır Üniversitesi, ilk kez verilen İHA 0 ve İHA 1 eğitimini tamamladı. Eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerler, İHA1 kategorisindeki İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikası ile 25 kg ağırlığa kadar İHA’lar kullanılabilecekler.

Sertifikalarını alan kursiyerler için tören düzenlendi. Tören çerçevesinde kısa bir açıklamada bulunan Rektör Alma, sertifika töreninde kursiyerleri tebrik ederek bu önemli eğitimin hem bireylerin kariyer gelişimine katkı sağlayacağını hem de üniversitemizin teknoloji ve havacılık alanındaki faaliyetlerini destekleyeceğini ifade etti.

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