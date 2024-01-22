Solhan'daki gençlik merkezi 2023 yılında 3 bin 500 gence ulaştı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı olan Gençlik Merkezi, ilçe genelindeki gençlerin uğrak noktası haline geldi. Sportif, sanatsal, kültürel ve bireysel olarak çeşitli faaliyetlerle gençlere hizmet sunan merkez, 2023 yılında 500’e aşkın faaliyet gerçekleştirdi.

Yine 2023 yılı içerisinde bu faaliyetlerle yaklaşık 3 bin 500 gence ulaşan ve bireysel gelişimlerine katkı sunan gençlik merkezi, eğitimlere kaldıkları yerden devam ediyor.

Amaçlarının gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak olduğunu belirten Gençlik Hizmetlerinde görevli Ramazan Kızılırmak, “İlçemizde cazibe merkezine haline gelen gençlik merkezimiz sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle gençlerin uğrak noktası haline geldi. Gençlerin, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için ilçe genelinde 2023 yılı içerisinde 500’ü aşkın faaliyet gerçekleştirdik. Bir yılda toplam 3 bin 500 gence ulaşılarak gençlerin eğitim ve sportif gelişimine katkı sağladık. Ücretsiz olarak sunulan dil kursları, yüzme, voleybol, masa tenisi, atletizm, sanat ve bilim gibi çeşitli eğitimlerle gençlerin çok yönlü gelişimine imkan tanımaktayız. Buradaki diğer bir amacımız, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak bireysel gelişimlerine katkı sağlamaktır” dedi.