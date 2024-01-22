Aydın'da dron ile trafik denetimi

Aydın’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bu çerçevede il genelindeki çift sıra parklanma ve usulsüz parklara geçit vermeyen ekipler, merkez ilçe Efeler, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde havadan drone denetimi yaptı.

Seyir halinde cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularının yanı sıra kentin işlek noktalarında yayaya yol vermeyen, usulsüz ve ikinci sıra park yapan sürücüler de kontrol edildi.

Trafik kurallarına uymayan, usulsüz ve ikinci sıra park yapan sürücülerin yaptığı ihlaller havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Yaklaşık 1 saat süren denetimde, otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, usulsüz engelli park yerlerine ve ikinci sıraya park eden ile yaya geçitlerinde yol vermeyen araçlar tek tek tespit edildi.

Drone marifetiyle usulsüz park ettiği tespit edilen 31 sürücüye toplamda 41 bin TL cezai işlem uygulandı. Özellikle kentin işlek noktalarında trafiğin aksamasına sebep olan usulsüz parkların önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

