Duman 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.01.2024 12:15

Aydın'da dron ile trafik denetimi

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde, kentin işlek noktalarında yayaya yol vermeyen, usulsüz ve ikinci sıra park yapan 31 sürücüye toplamda 41 bin TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da dron ile trafik denetimi
[Fotograf: İHA]

Aydın’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bu çerçevede il genelindeki çift sıra parklanma ve usulsüz parklara geçit vermeyen ekipler, merkez ilçe Efeler, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde havadan drone denetimi yaptı.

Seyir halinde cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularının yanı sıra kentin işlek noktalarında yayaya yol vermeyen, usulsüz ve ikinci sıra park yapan sürücüler de kontrol edildi.

Trafik kurallarına uymayan, usulsüz ve ikinci sıra park yapan sürücülerin yaptığı ihlaller havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Yaklaşık 1 saat süren denetimde, otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, usulsüz engelli park yerlerine ve ikinci sıraya park eden ile yaya geçitlerinde yol vermeyen araçlar tek tek tespit edildi.

Drone marifetiyle usulsüz park ettiği tespit edilen 31 sürücüye toplamda 41 bin TL cezai işlem uygulandı. Özellikle kentin işlek noktalarında trafiğin aksamasına sebep olan usulsüz parkların önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. 
 

ETİKETLER
Trafik Kazası Trafik Aydın
Sıradaki Haber
Karne günü hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 25 bin 295'e yükseldi
13:12
Hırsızı kömür torbaları böyle engelledi
12:57
Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk
12:48
Hayatını kaybeden Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi
12:21
Hamsinin göç etmesi balıkçılara erken paydos ettirdi
12:20
Ardahan'da somon yetiştirilecek
Dededen toruna üç kuşaktır bekçilik yapıyorlar
Dededen toruna üç kuşaktır bekçilik yapıyorlar
FOTO FOKUS
Hırsızı kömür torbaları böyle engelledi
Hırsızı kömür torbaları böyle engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ