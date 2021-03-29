Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Razaman ayında hangi tedbirler uygulanacak? Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs kısıtlamaları...
Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs tedbirleri açıklandı. Ramazan ayında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs kısıtlamaları...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüs gündemiyle toplandı, ülkedeki son durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Masadaki önemli konulardan bir tanesi de ramazan ayında uygulanacak tedbirlerdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası alınan kararları açıkladı, 81 ilde ramazan boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacağını söyledi.
Lokantalar ve kafeler kapandı mı?
"Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır."
Etkinliklere izin verilmeyecek
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de müsaade edilmeyecek.
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