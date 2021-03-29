Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hangi iller kırmızı? 58 il kırmızı oldu... 29 Mart il il koronavirüs risk durumu haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre yeni risk haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 il kırmızı oldu. Peki, hangi iller kırmızı? Çok yüksek riskli iller hangileri? 29 mart güncel koronavirüs risk haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından güncellenen risk haritasını paylaştı.
"Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde" diyen Koca, aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim. pic.twitter.com/jBnZGPNbwq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2021
Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.
Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
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