Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantıda, koronavirüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek" açıklamasında bulundu.

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." dedi.

Ramazan ayı boyunca ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Lokantalar ve kafeler açık mı?

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. (Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" açıklamasını yaptı.