TRT Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde memur kadrosunda görev yapan birçok personelin büyük bir heyecanla hazırlandığı “Görevde Yükselme Sınavı” geçtiğimiz cumartesi günü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

27 Mart Cumartesi saat 10.00’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne ait İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi dersliklerinde koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. TRT tarihinde gerçekleştirilen bu en kapsamlı kurum içi sınava 1260 aday katıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin gözetmenleri eşliğinde gerçekleştirilen sınavda, adaylar TRT tarafından ilan edilen 50 Şef, 5 Stajyer Spiker, 30 Yardımcı Prodüktör, 30 Kamera Asistanı, 20 Stajyer Muhabir, 250 Yapım ve Yayın Görevlisi olmak üzere 385 kişilik kadroda görevde yükselecek.

Soru ve cevapların açıklanmasının ardından itiraz süreçlerinin de tamamlanması ile birlikte sonuçların 16 Nisan Cuma günü duyurulması planlanıyor.

