Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün S.A. (33) ile Mustafa Cömert (36) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.A. bıçakla Cömert ile yandaki Azerbaycan uyruklu Nazıfa Mustafayeva'yı (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralamış, Cömert kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.