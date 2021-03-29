Manisa'da alınan bilgiye göre, Dalbahçe Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalılıkların arasında saklanan şüpheli kişinin kimlik bilgilerini kontrol etti.

İncelemede S.E. (42) adlı kişinin göçmen kaçakçılığından arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 5 tabanca mermisi bulundu.

Çevreyi araştıran jandarma, çalılıkların arasına gizlenmiş ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile silahlara ait 61 mermi ve 7 fişek ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.