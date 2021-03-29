Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köy karantinaya alındı
Çorum'daki Çaltıcak köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Çaltıcak köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları İl Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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