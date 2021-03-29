Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da şüphe üzerine durdurulan iki araçta 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.
Ekipler araçlarda yaptıkları aramada satışa hazır 680 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
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