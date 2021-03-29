Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tellidere Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katındaki Mehmet Sönek’e ait dairede yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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