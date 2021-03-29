Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-010 kara yolunda seyreden Emre A. idaresindeki otomobil, Değirmenağzı mevkisinde Necati T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Emine A., 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Emre ve Emine A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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