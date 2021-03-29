Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da iki ahşap ev yandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.
Kastamonu'da alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde Hüseyin Çıra ve Ali Osman Demir'e ait bitişik haldeki ahşap evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında Çıra ve Demir'e ait evler zarar gördü.
Ev sahipleri, belediye tarafından başka bir eve yerleştirildi.
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