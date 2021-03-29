Kastamonu'da alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde Hüseyin Çıra ve Ali Osman Demir'e ait bitişik haldeki ahşap evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında Çıra ve Demir'e ait evler zarar gördü.

Ev sahipleri, belediye tarafından başka bir eve yerleştirildi.