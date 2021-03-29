Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pazaryeri ilçesinde otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde alınan bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 11 DA 544 plakalı otomobil, Murat A. idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet park halindeki bir aracın altına sürüklendi. Yaralanan Murat A. 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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